شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: 100 ألف مريضة سرطان وسكرى لا يستطعن الوصول للمنشآت الصحية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايرز جيموند الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأراضي الفلسطينية، إن 30 % من النساء يواجهن تهديدات الحياة بسبب الظروف الصحية، إذ أن أكثر من 100 ألف سيدة في قطاع غزة يعانين من السرطان والسكري ولا تستطعن الوصول للمنشآت الطبية، علاوة على السيدات الحوامل اللاتى لا تستطعن الوصول إلى ما يحتاجونه.

وأكدت جيموند، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن 84 % من المنشآت الصحية دمرت جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ونبهت إلى أن الوضع في غزة يزداد سوءا، فهناك نحو 1.9 مليون شخص قد نزحوا أكثر من مرة ويخسرون كل مرة أكثر مما خسروه سابقا، ويعانون من الصدمات والمشكلات النفسية، وقالت إن "غزة قبل الحرب كانت تعاني من تحديات كبيرة، فقد كانت تحت حصار لأعوام وعقود طويلة".

وأشارت إلى "أن البنية التحتية في غزة الآن مدمرة للغاية، ونعاني كثيرا لإدخال المساعدات إلى محتاجيها"، مطالبة بضرورة فتح كل المعابر البرية للدخول للقطاع.

وشددت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأراضي الفلسطينية على ضرورة وقف الحرب، لأن استمرارها سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والعراقيل، وتمزق النسيج الإنساني لشعب غزة.