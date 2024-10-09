شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار مجلس الدولة بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وتحديد اختصاصاتها، فنص القرار على "يستبدل عبارة عدا ما تختص به الدائرة الثالثة بعبارة (عدا ما تختص به الدائرةالثانية الواردة في البند رقم (1) من اختصاصات الدائرة الثامنة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الأولى من القرار رقم 701 لسنة 2024 المشار إليه.

كما نص القرار على "يحذف البند رقم (4) من اختصاصات الدائرة (الثمانين) الواردة في الفقرة (عاشرا) من المادة الأولى من القرار رقم 701 لسنة 2024 المشار إليه".

وذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024 وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2024 / 2025، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.