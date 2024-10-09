شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستقبل الصفدى ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأردني نقل للرئيس تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.