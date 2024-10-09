شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاشات أكتوبر 2024 لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أكتوبر 2024، لمن تخلف عن الموعد المحدد، مع تيسير إجراءات الصرف، كما يتم ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلى، في إطار تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات "وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.