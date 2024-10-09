شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبحث آليات مساعدة ذوى الإعاقة فى تصنيع وتطوير الأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من الاجتماعات، وذلك على هامش مشاركتها بمعرض "اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024 في نسخته السادسة بدبى، حيث التقت بوفود نخبة من الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المساعدة لذوى الاعاقة.

والتقت صاروفيم بوفد من شركة تصنيع الأطراف الاصطناعية الهندية (ALIMCO)، والتي تستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تصنيع أدوات إعادة التأهيل وتطوير الأطراف الصناعية وغيرها من وسائل إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون بين الشركة ووزارة التضامن الاجتماعي فى مصر فى مجال أجهزة الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية وأنواع المعينات المقدمة.

وفى مجال لغة الإشارة وأحدث التطبيقات العلمية التقت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد احدى الشركات لتعلم لغة الإشارة، حيث تم استعراض البرامج التعليمية الحديثة لتعلم لغة الإشارة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مجموعات المستخدمين المختلفة، والدورات التدريبية عبر الإنترنت ونماذج التعلم المدمجة للشركات والمؤسسات التعليمية، وتطرق الاجتماع الى بحث سبل التعاون الممكنة مع وزارة التضامن الاجتماعي فى مصر والتكنولوجيا الخاصة بلغة الاشارة والإعاقة السمعية، كما التقت صاروفيم ووفد احدى الشركات فى مجال اتاحة وتمهيد الطرق لذوي الإعاقات المختلفة الحركية والبصرية ، حيث استعرض اللقاء مناقشة سبل التعاون فى مجال الاتاحة.

وحول أكواد الاتاحة التقت صاروفيم وفد من الخبراء المتخصصين لتوفير حلول الوصول والسلامة المبتكرة للتغلب على العوائق في البيئات المبنية والرقمية لتقديم خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بحث اللقاء سبل التعاون فى الاتاحة الخاصة بالإعاقة بصفة خاصة الحركية، حيث استمعت للخدمات المقدمة من الشركة وتطبيقاتها المختلفة والنماذج المطروحة لسبل التعاون.

الجدير بالذكر أن وفد وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك فى فعاليات معرض اكسبو أصحاب الهمم" الدولي بدبي 2024 ، والذى انطلقت فعالياته بدبي في نسخته السادسة برعاية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.ويضم الوفد رامى عباس استشارى وزيرة التضامن للعلاقات والمراسم وتنظيم المعارض، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، و مروة أحمد عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.