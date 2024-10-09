شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يستقبل سفير سنغافورة لتعزيز التعاون وتدريب الكوادر الطبية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية وتدريب الكوادر الطبية والتمريض، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير رعاية صحية متميزة وآمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء بدأ بترحيب الدكتور خالد عبدالغفار بسفير سنغافورة والوفد المرافق، مؤكدًا على العلاقات الودية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر وسنغافورة.

وأضاف أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع آخر المستجدات والإنجازات في ملفات التعاون السابقة، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تدريب فرق التمريض في مجالات متنوعة تشمل الرعاية المركزة، إدارة خدمات التمريض، تمريض الطوارئ، وتمريض الأطفال حديثي الولادة، من خلال برامج تدريبية متطورة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية في كلا البلدين.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على أهمية تبادل الوفود الطبية بين مصر وسنغافورة، لتبادل الخبرات والتعرف على التجارب الناجحة في القطاع الصحي، وكذلك تعزيز التعاون في نظم إدارة المستشفيات.

كما أشار إلى أن اللقاء تناول اتفاق الجانبين على استقبال الطلاب من سنغافورة للدراسة في الجامعات المصرية، للاستفادة من الخبرات الأكاديمية المصرية، كما تمت مناقشة التعاون في تقديم الدعم الطبي للشعب الفلسطيني في غزة، ضمن جهود مصر الإنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار دعوة شخصية لسفير سنغافورة لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، الذي سيُعقد في أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن المؤتمر سيكون غنيًا بالجلسات العلمية والخبرات الحديثة في مجالات الصحة والسكان.

من جانبه، أشاد سفير سنغافورة بجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، معربًا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر في المجال الطبي، لما تمتلكه من قدرات ومهارات رائدة.

حضر الاجتماع الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية ، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية بوزارة الصحة.