حكاية قديمة وثأر بايت.. قرار من الجنايات ضد أم وأولادها في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة أم واثنين من أولادها، إلى اليوم الخامس من دور نوفمبر، على خلفية اتهامهم بقتل "سعد" إثر معركة بينهما بسبب خلافات على الثأر بقرية القصاص جنوب الجيزة.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها فى القضية رقم 6327 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2487 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة" محمد ع" و "حسام م"، و"نادية ج"، و"طارق س" لأنهم في يوم الثامن يناير 2024 المتهمين الأول والثاني، قتلا المجني عليه "سعد س" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه بسبب خلافات ثارية بينهما وأعدا لذلك سلاحا ناريا "طبنجة" وذخائر حية وما أن ظفرا به حيث أيقنا تواجده سلفا حتى باغته الأول بإطلاق أعيرة نارية صوبه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه "صبحي. ع" عمدًا بأن أطلق الأول صوبه عيار ناري محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما في وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الرابع حازوا سلاحا ناريا بماسورة مششخنة "طبنجة" بدون ترخيص، وأحرز الأول وحاز الثاني حتى الرابع بواسطته ذخائر حية طلقات نارية عيار 9 مم السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم إحرازها أو حيازتها على النحو المبين تستعمل على بالتحقيقات.

ونسبت النيابة العامة في تحقيقاتها للمتهمين الثالث والرابع، بأن اشتركا بطرق الاتفاق والمساعدة وحسن عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتحريضهما على ارتكاب الواقعة وبالاتفاق معهما علية والتحريض مع المتهمين الأول والثاني في قتل المجني عليه "سعد س" ارتكابها وكيفية ارتكابها ومساعدتهما بأن امدهما بالأموال والأدوات اللازمة لارتكابهما وقد وقعت تلك الجريمة بناء على تلك الطرق آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.