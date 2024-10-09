رئيسة قومي الطفولة تبحث مع مفوضية اللاجئين إنشاء فروع جديدة للمجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بوفد من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ لبحث سبل التعاون فيما يخص حماية ورعاية الأطفال الوافدين الذين تحتضنهم مصر من مختلف الجنسيات.

وأكدت السنباطي أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للأطفال الوافدين وأسرهم، وتساعدهم في الحصول على كافة الخدمات الصحية والتعليمية التي توفرها الدولة. فضلاً عن سعي المجلس لإدماجهم في جميع الأنشطة والمبادرات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت السنباطي في بيان، إن هؤلاء الأطفال تحتضنهم مصر دون تمييز، ويعيشون جنبًا إلى جنب مع الأطفال المصريين. وأشارت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيقدم لهم كافة خدمات الدعم النفسي من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري، موضحة أنه من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا لسوء المعاملة أو العنف أو الإهمال، أو شهدوا أعمال عنف قد تؤثر على صحتهم النفسية.

كما شهد الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون فيما يخص إنشاء فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة في عدد من المحافظات التي تشهد وجود هذه الفئة المستهدفة. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لمتلقّي الشكاوى الخاصة بالأطفال الوافدين إلى مصر بالإدارة العامة لنجدة الطفل، وأعضاء وحدات حماية الطفل بالمحافظات، من خلال عقد سلسلة من التدريبات وورش العمل المتخصصة في دعم وحماية الأطفال.

حضر اللقاء الدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، وعمرو سفور، مسؤول قسم حماية الطفل، وفرح ناصف، مساعد مسؤول قسم الحماية، ونها خليفة، مسؤولة التنسيق بالمفوضية، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، وناصر مسلم، مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإسلام محمد، محامٍ بوحدة الدعم القانوني، وسارة فخري، عضو المكتب الفني، وعمرو الخطيب، محامٍ بوحدة الدعم القانوني.