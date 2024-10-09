شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة بداية من الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الارتفاعات في قيم درجات الحرارة والتي وصلت إلى 3 درجات عن المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، جاء نتيجة تأثر البلاد بامتداد بعض الكتل الهوائية الصحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

توقعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"التليفزيون المصرى"، استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة حتى الأحد المقبل، ثم تبدأ قيم درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الإثنين.

أشارت إلى أن قيم درجات الحرارة ما زالت منخفضة خلال فترات الليل، مع تراجع في نسب الرطوبة، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الأماكن بمحافظات الوجه البحري، حيث تتأثر الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.