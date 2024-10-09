شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بـ 150 جنيهًا للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه والصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضى المستصلحة وتوفير وضخ كميات من بيض، بأسعار مخفضة، لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأجهزة الوزارة وهيئاتها المختلفة، بالمشاركة الإيجابية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"، والتي تركز على جودة الحياة.

ومن ناحيته أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن منافذ البيض المتنقلة، المحملة بكميات من بيض المائدة، للبيع بسعر 150 جنيه للكرتونة، في عدد من الميادين وأماكن تمركز المواطنين، وأمام المؤسسات الحكومية بمحافظات القاهرة الكبرى.



الزراعة تواصل اطلاق منافذ متحركة لبيض المائدة بد150 جنيهًا