شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مستقرة ولا فرص لسقوط أمطار حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الأجواء مستقرة ولا فرص لسقوط أمطار حتى الأسبوع المقبل ، مع استمرار تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.