شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 19 سفينة بميناء دمياط واستقبال 29315 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها السفينة ( MILTIADES II ) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 179 م وعرضها 25 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 29315 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31670 طن تشمل : 4921 طن رمل و1570 طن كسر زجاج و3045 طن أسمنت معبأ و1229 طن كلينكر و19545 طن يوريا و1360 طن بضائع عامة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55212 طن تشمل : 9704 طن حديد و1768 طن خردة و23952 طن قمح و350 طن سكر و560 طن فول صب و600 طن زيت طعام و18278 طن ذرة.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1139 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 584 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3906 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123064 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 176901 طنًا.



كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2495 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4135 حركة.