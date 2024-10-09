شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2450 قضية تموينية خلال حملات لمباحث التموين بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهود الرقابة وضبط الأسواق لضمان سلامة السلع المتداولة والمعروضة للمواطنين وتمشيط الأسواق.

واطلع المحافظ، على تقرير مباحث التموين الخاص بنتائج عدد من الحملات التفتيشية لرصد المخالفات بأسواق المحافظة بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن على مدار شهر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 2450 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت 179 طن سلع ومواد غذائية و102660 لتر زيت وسولار.

وشملت المضبوطات 1496 قضية بمجال المحال العامة لإدارة منشأة بدون ترخيص و عدم حمل شهادة صحية و عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي.

وتضمنت المضبوطات 61 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس، شملت (سكر، سمن، زيت، ملبن، شوكولاتة، دقيق، سجائر، أرز، مكرونة، كبدة، رنجة، فسيخ، خضروات مجففة، مرقة دجاج، ألوان صناعية، حلوى، عسل أسود، أسمنت، ألوان صناعية، خل)، بالإضافة إلى 880 قضية بقطاع المخابز للاستيلاء على دقيق بلدي مدعم ونخالة وإنتاج خبز أقل من المواصفات وإدارة مخبز بدون ترخيص بإجمالي مضبوطات 11 طن.

وتمكنت الجهود من ضبط 6 قضايا في مجال البدالين التموينين للتجميع والاستيلاء علي سكر تمويني وزيت طعام تمويني المدعم من قبل الدولة بإجمالي 3 أطنان و522 كجم و268 لتر.