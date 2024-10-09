شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيفى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيفي لإتاحة فرص عمل للشباب بأحد المطاعم بحضور مسئول الموارد البشرية.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة، "عضو فريق" للطلبة والخريجين من الذكور فقط، ويشترط للتقديم عليها أن يكون المؤهل من إعدادية، والسن ما بين 18 و 35 سنة.

وأشار الجهاز إلى أن الوظائف تتيح مزايا، تشمل: تأمين طبي واجتماعي، ومرتبات مجزية تشمل بدل مواصلات وحافز شهري، وأماكن عمل بالقرب من محل السكن، بالإضافة إلى توفر باصات لفروع التجمع والرحاب وأكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح الجهاز أن الملتقى ينظم يوم الأحد الموافق 13/10/2024، من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وذلك بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.