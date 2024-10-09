شكرا لقرائتكم خبر عن حصول 104 أشخاص على جنسيات أجنبية.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بحصول 104 أشخاص على جنسيات أجنبية مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد على نور زهير على نور "سوداني الجنسية"، خارج البلاد الأسباب تتعلق بالصالح العام، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب.



1



2



3



4