شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للمطارات: افتتاح توسعة مطارى برج العرب وسفنكس قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن عرب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات، إننا نستهدف توسعة مطار برج العرب وسفنكس الدولي الفترة المقبلة.

وأضاف، خلال لقاء صحفيي للطيران المدني، علي هامش تجربة طوارئ في مطار القاهرة، إننا رجال مراحل وكل فرد له مرحلة، ثم يأتى بعده شخص آخر لاستكمال المنظومة، وأن هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للمطارات تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير المطارات، وفق خطة مستقبلية، مؤكدا أن تعاون قطاع الطيران المدني مع القطاع الخاص يسير وفق لوائح وقوانين، فيما يخص إدارة وتشغيل المطارات.

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوى قامت بتنفيذ تجربة طواريء موسعة بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي بمشاركة كافة الجهات المعنية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني وقيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلي الجهات العاملة بمطار القاهرة ومحرري شؤون الطيران المدني ومندوبي ومراسلي القنوات التليفزيونية والفضائية.

وكانت أبرز مراحل سيناريو تجربة الطوارئ عبارة عن تلقي برج المراقبة بمطار القاهرة لبلاغ من إحدى الطائرات العابرة للأجواء المصرية من جهة الشرق إلى الغرب، على بعد 65 ميلا جنوب شرق مطار القاهرة وعلى متنها 40 راكبا و5 من أفراد طاقم الطائرة، وذلك بوجود عطل فني أنظمة الهيدروليك، وطلب قائد الطائرة الهبوط الاضطراري بالمطار.