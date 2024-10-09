شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة بداية شهر بابه.. ادخل واقفل البوابة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ شهر بابه ثاني شهور التقويم المصري القبطي القديم يوم الجمعة ويستمر من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر، وفيه يعبر فصل الخريف عن نفسه بكل مظاهره المناخية، خاصة انخفاض درجات الحرارة.

وسمى الشهر القبطى بابه نسبة إلى إله الزرع "بى نت رت" لأن خلاله يكسو وجه الأرض بالخضرة، وله معابد فى قنا المشهورة الآن باسم "بنود أو أبنود" وله معبد آخر في تمي الأمديد بمحافظة الغربية وتسمى "منديس".

ومن أبرز أمثال هذا الشهر: "إن صح زرع بابه، غلب القوم النهابة" ومثل أخر "إن جاء بابه ادخل وأقفل البوابة"، ومن أشهر محاصيله الرمان ويأتي بعد شهر توت وقبل شهر هاتور، وتبدأ فيه درجات الحرارة في الانخفاض بصورة كبيرة إلى جانب سقوط الأمطار.