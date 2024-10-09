شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22.