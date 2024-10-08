شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بلاط الإنترلوك بـ5 مناطق فى مدينة البدرشين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التجهيز للخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لـ5 مناطق بـ70 شارعا بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج بمدينة البدرشين، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ بسرعة تجهيز وتجريد شوارع الخطة تمهيدًا لبدء تركيب بلاط الإنترلوك، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

ومن ناحية أخرى، تفقد النائب المركز التكنولوجي بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي بمدينة العياط لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

وتابع نائب المحافظ، انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مشددًا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى نائب المحافظ، بعدد من المواطنين، معربًا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومعاوية البحيري رئيس مركز العياط.