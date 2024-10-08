شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم على شمال إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ اليوم على شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه لا علم لها بوجود أنفاق إضافية عند حدود لبنان غير تلك التي كشفوها ويواصلون تمشيط المنطقة الحدودية.