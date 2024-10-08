شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: جالانت سيبقى فى إسرائيل ولن يتوجه إلى واشنطن للقاء أوستن والان مع تفاصيل الخبر

قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصدر، إن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت سيبقى في إسرائيل ولن يتوجه إلى واشنطن للقاء وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبرعاجل لها.

بينما أشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن إلغاء أو تأجيل زيارة جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية.

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شرطين لسفر جالانت إلى واشنطن وهما موافقة الكابينت وإجراء محادثة هاتفية مع بايدن.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن العملية البرية في جنوب لبنان بدأت بالهجوم على قرى حدودية وفي الأيام الأخيرة أصبحت أعمق.