شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: نعمل مع مصر لإنهاء عدوان إسرائيل على الضفة وغزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، الاستمرار في العمل مع مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الضفة وغزة ولبنان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع الدكتور عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن أكثر من 1.2 مليون لبنانى نزحوا إلى الداخل اللبناني وإلى سوريا، مردفا: "لا نتدخل في الشأن الوطني اللبناني ولكن ندعم ما يتفق عليه اللبنانيون".

وشدد وزير الخارجية الأردنى، على أن الأردن يساند ويثمن كل مواقف مصر تجاه قطاع غزة، مؤكدا تضامنه مع مصر في مواجهة مخططات التهجير الإسرائيلية لأهالي غزة.