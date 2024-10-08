شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ندين عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، إنه تم التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية والهجرة، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن لبنان.

وتابع: "أكدنا على أهمية استمرار جهودنا العربية لوقف العدوان على غزة والضفة الغربية"، مؤكدا إدانة عرقلة إسرائيل لتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف وزير الخارجية: "ندين الانتهاكات التي تقوم بها سلطة الاحتلال في القدس الشرقية".