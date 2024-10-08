شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توفر لحوما بسعر مخفض فى أحياء ومدن الجيزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

طرحت منافذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، كيلو اللحوم بـ185 جنيهًا، وذلك في مناطق (الطالبية، جنوب الجيزة، طموة بأبو النمرس).

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتطرح منافذ المبادرة بمحافظة الجيزة كيلو اللحوم البلدية بسعر 210 جنيهات، وكيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، والدواجن المجمدة زنة 900-1000 بـ90 جنيهًا.