شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يتصدى لقوة من جيش الاحتلال حاولت التسلل فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

تصدى حزب الله لقوة من جيش الاحتلال لدى محاولتها التسلل من خلف موقع القوات الدولية بالجنوب ويجبرها على الانسحاب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفى وقت سابق قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين إن جنود الاحتلال احتلوا منطقة مارون الراس، في لبنان، ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخا تجاه إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 جنديا بينهم 7 بإصابات خطيرة فى مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.