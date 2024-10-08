شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإسرائيلى: جنودنا احتلوا منطقة مارون الراس فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين إن جنود الاحتلال احتلوا منطقة مارون الراس، في لبنان، ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخا تجاه إسرائيل.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 48 جنديا بينهم 7 بإصابات خطيرة فى مختلف جبهات القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلى نشر فرقة رابعة للمشاركة فى العمليات البرية فى جنوب لبنان، ليصل إجمالي عدد الجنود إلى 15 ألف جندى.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيان الجيش القول إن فرقة الاحتياط 146 بدأت عمليات برية الليلة الماضية في القطاع الغربي من جنوب لبنان، لتنضم إلى ثلاث فرق من الجيش النظامى - 98 و36 و91 - تعمل بالفعل في القطاعات الوسطى والشرقية من جنوب لبنان.