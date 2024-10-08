شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج عن نتيجة كلية الطب: نسبة نجاح 53% فرقة أولى و78.5% فرقة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة سوهاج اليوم النتيجة النهائية لكلية الطب للعام الجامعى 2023/2024، لطلاب الفرقة الاولي وعددهم الإجمالى 965 طالب وطالبة، وطلاب الفرقة الثانية وعددهم الإجمالي 477 طالب وطالبة.

وذكر الجامعة في البيان الصادر عنها اليوم أنه بالنسية للفرقة الاولي نجح 511 طالبا وطالبة وتم انتقالهم للفرقة الثانية بنسبة نجاح 53%؜ منهم 177 طالبا حصلوا علي تقدير امتياز، كما حصل عدد 108 طلاب علي تقدير عام جيد جيداً، وحصل 69 طالبا علي تقدير عام جيد.

وبالنسبة لنتيجة الفرقة الثانية، بلغ العدد الاجمالي 477 طالبا وطالبة للعام الجامعى 2023 /2024 نجح وانتقل للفرقة الثالثة 351 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78.5 %؜، حيث حصل 188 طالبا علي تقدير عام امتياز، وحصل 100 طالب علي تقدير عام جيد جيداً، كما حصل 57 طالب علي تقدير جيد.

جدير بالذكر أن الامتحانات تتم بطريقة إلكترونية في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، لضمان المصداقية والنزاهة ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يستطيع التعرف علي النتيجه قبل أن يغادر الامتحان إذا رغب في ذلك.

