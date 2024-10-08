شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى يعلن بدء العد التنازلى لانتهاء استقبال مقترحات قضية الدعم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحوار الوطنى عن بدء العد التنازلي لإنهاء استقبال المقترحات الخاصة بقضية الدعم، وجاء ذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "يسعدنا استقبال كافة الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية حتى يوم 10 أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم".



يمكنكم إرسال مقترحاتكم عن طريق:

واتساب:

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني:

[email protected]