شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة تؤكد جهوزية القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، إن إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، مهمة جدا وتأتي بالتزامن مع الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر العظيمة، حاملة رسائل مهمة لجهوزية القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية.

أضاف القصاص، في مداخلة هاتفية لراديو إكسترا نيوز، أن بعض القطع العسكرية محلية الصنع ظهرت بإجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، غير أن رسائل القوات المسلحة اليوم عكست استعدادها لحماية الأمن القومي المصري، إلى جانب كونها قوة رشيدة تحمي ولا تهدد ولا تعتدي، وجاهزة سلما وحربا.

وتابع أكرم القصاص: "مصر هدفها الرئيسي حماية السلام والاستقرار في المنطقة، وقد أعاد الرئيس السيسي اليوم التذكير بانتصارات أكتوبر بالرؤية والإرادة للمقاتل المصري على تنفيذ المهام وحماية الأمن القومي في الداخل والخارج لإحداث التوازن، كما أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية محورية لمصر وأن الاستقرار والسلام في المنطقة لن يقوم إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

