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الحوار الوطنى يستعرض كلمة الرئيس السيسى خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 03:35 م

استعرض الحوار الوطنى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى الميداني بالإسماعيلية، فى إنفوجراف.

وأكد الحوار الوطنى أن الوعي بالقضايا الحالية تمثل تحديًا كبيرًا في الأوقات الراهنة، خصوصا في ظل التطورات التى تشهدها المنطقة، لذا أسندت القيادة السياسية للحوار الوطني مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ما يسهم في بلورة رؤية وطنية تؤكد على مبدأ مصر في الدفاع عن مصالحها القومية وهو السلام الاستراتيجي.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وتأكيده على أن مصر دائماً تنبذ سياسات الصراعات والاقتتال وأن سياستنا الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال الشديد وهدفنا العيش فى سلام على حدودنا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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