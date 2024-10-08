شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الصحى المصرى: وضعنا 18 دليلا ارشاديا جديدا لتقديم خدمة طبية متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، خلال إطلاق الدلائل الارشادية للتمريض اليوم بالقاهرة، أن دور الممرضين لا يقتصر على تقديم الخدمة الطبية فقط بل دعم المرضى نفسيا، مضيفا، إن هذه الدلائل الارشادية تم وضعها بناء على الخطوط العالمية، نحو تحقيق التامين الصحى الشامل وتغطية الخدمات الصحية لجميع المصريين، والاستثمار فى التمريض هو الاستثمار فى الصحة.

وأضاف، إنه فيما يخص بالشراكات نتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وقدمت الدعم الفنى وفقا للمعايير العالمية، واعبر عن شكرى لمن قام بإعداد هذه الدلائل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعكس تقديم أفضل الدلال الإرشادية، موضحا انه تم إطلاق 18 دليل ارشادى يتعلق بجميع أقسام الطب وهو دليل يسند الممرض فى العمل وجارى إنهاء عدد من الدلائل الأخرى وتحديثها.

