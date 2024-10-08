شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة بداية تقدم الخدمات لمواطنى حى حلوان بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية.

يأتى المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات ومحافظات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن حى حلوان شهد لليوم الثاني، اصطفاف سيارات وزارات الصحة والعدل والتضامن الاجتماعى لتقديم الخدمات لمواطني الحي الذين توافدوا منذ التاسعة صباحا للاستفادة من الخدمات المقدمة ، مما ينم عن وعي المواطنين بأهمية الخدمات الرقمية المقدمة والتي تصل إليهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار الوحدات الصحية ، أو مراكز التأمينات الاجتماعية ومكاتب التوثيق

وقد أبدى العديد من مواطني الحي رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة في وقت وجيز، بالإضافة إلى قيام مقدمي الخدمات بتقديم شرح واف للمواطنين باهداف المبادرة التي تستمر لمدة 100 يوم.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تحرص على تعظيم المردود التوعوي والثقافي للمبادرة، لاسيما بين الطلاب والنشء، حيث تم اليوم إطلاق مبادرة "اعرف بلدك" والتي تستهدف نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالتراث الثقافي والحضاري لمصر، وتقديم بانوراما تسرد تاريخ مصر عبر العصور وصولا إلى نصر أكتوبر المجيد وملحمة بناء الجمهورية الجديدة.