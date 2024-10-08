شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: تدريب التمريض على تقديم خدمة طبية عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على التأمين الصحى الشامل، إن الذكاء الاصطناعى سيسهل تدريب وابتكار مادر التمريض، موضحا ان اجادة اللغة بالنسبة للتمريض لن يكون خيارا بل سيكون فرضا على التمريض هو إجادة اللغة الانجليزية، ونهدف لتعليمهم أكثر من لغة.

وقال: نعمل على تطوير تعليم التمريضي لتقديم خدمات الرعاية المنزلية والطبية عن بُعد.. لدينا 12 معهدًا فنيًا للتمريض وعملنا على الارتقاء بمنظومة التعليم التمريضي لضمان تخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى تقدم خدمات تمريضية فعالة في منشآت الهيئة وقادرة على المنافسة في سوق العمل، مؤكدا، إن التمريض عنوان للرعاية الصحية ويحملون على أكتافهم أمانة رعاية المرضى ويؤكد التزام الهيئة لتكون أداة لتحقيق أحلام وطموحات العاملين بمهنة التمريض في مشروع مستقبل صحة مصر "التأمين الصحي الشامل"

يذكر إن رئيس هيئة الرعاية الصحية شارك في حفل إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية حيث شارك كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "رؤية مؤسسات الدولة نحو مهنة التمريض" ضمن فعاليات حفل إطلاق الدلائل الإرشادية بمشاركة نخبة من القيادات الصحية

وقد عبِر عن سعادته بالمشاركة في حدث إطلاق الدلائل الإرشادية ويؤكد تمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة خدمات التمريض وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين

وقال، نثمن جهود المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية في إطلاق الدلائل الإرشادية وأخلاقيات المهنة للتمريض ويؤكد التعاون المستدام بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل لتحقيق رعاية صحية متكاملة وفعال، مشيدا بدور التمريض كعمود فقري للرعاية الصحية ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق الدلائل الإرشادية والتدريب عليها لتعزيز توحيد الممارسات التمريضية وضمان تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية

وتابع:"نولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التمريض بهيئة الرعاية وتطوير جداول الأجور والتدريبات والهوية البصرية والدعم المعنوي لضمان تقديم أفضل رعاية صحية في محافظات التأمين الشامل تماشيًا مع توجهات الدولة والقيادة السياسية".

