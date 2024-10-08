شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين توفر الدقيق للمخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الدقيق للمخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم بسعر الرغيف 20 قرشا ، وصرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة لكل فرد يوميا بما يعادل 150 ريف شهريا ، ورغم ارتفاع مستلزمات عناصر الإنتاج إلا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطن.

وكانت وزارة التموين قد بدأت في الاستعداد لإطلاق مسابقة على مستوى الجمهورية، لاختيار أفضل نشاط تموينى "مخبز، بقال تموينى، فرع جمعيتى، مطحن، مجمع استهلاكى، مخزن جملة"، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كما تشكل مديريات التموين بكل محافظة لجنة برئاسة مدير المديرية لترشيح عدد 5 أنشطة "مخابز، بدالين، منافذ جمعيتى" مع ترتيبهم وفقاً للتقييم المبدئى لكل نشاط، وتوضيح المعايير التى بناء عليها تم الاختيار والتقييم تفصيلًا، وكذلك ترشيح "مطحن، مجمع استهلاكى، مخزن جملة" أو أكثر بذات الآلية الموضحة سلفاً مع إمكانية الإفادة بصور وفيديوهات كلما أمكن ذلك، كما يتضمن كارت تقييم مخبز بلدى مدعم مدى جودة الخبز ونظافة العاملين بالمخبز وأدوات العجين، ومنافذ تهوية مغطاة بالسلك وحسن التعامل مع المواطنين والالتزام بالوزن المقرر وكذلك السعر الرسمى، كذلك التزام المخبز بسداد مديونية فارق التصنيع والالتزام بمواعيد العمل الرسمية والالتزام بعملية الإنتاج والتوزيع.