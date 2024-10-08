شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" عددًا من المنافذ المتنقلة إلى أحياء ومدن وقرى محافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستهدفت المؤسسة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية في محافظة الجيزة، إذ أطلقت منافذ إلى مناطق (المنيب، وأرض اللواء، وشارع الملك فيصل، وإمبابة، والوراق)، ووجهت منافذ أخرى لمراكز ومدن (أوسيم، وأبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، ومنشأة القناطر، والعياط، والصف، وأطفيح).

وطرحت المنافذ المتنقلة اللحوم والدواجن للمواطنين بالأسعار الآتية: لحوم مستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، ولحوم بلدي بـ210 جنيهات للكيلو، ولحوم مفروم بلدي بـ190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.