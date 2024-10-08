شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للمطارات" يعلن: تجربة طوارئ متسعة النطاق بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

استهل المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات، حديثه بالإعراب عن سعادته بالعمل مع فريق الشركة في سعيهم نحو إحداث نقلة نوعية في منظومة المطارات المصرية، سواء في تحسين الخدمات المقدمة للركاب أو زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، كما أكد على التزامه بتحقيق هذا الهدف، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة.

وأشار عرب إلى أن تجربة الطوارئ هذه تأتي كجزء من الاستعدادات المسبقة لضمان تطبيق الإجراءات المتبعة في حالة حدوث طارئ، بهدف الحفاظ على جاهزية جميع الفرق والمعدات وفقًا لخطة الطوارئ.

وأضاف أن هذه التجربة تتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، والتي تفرض إجراء تجارب دورية لضمان تجديد تراخيص المطارات وتعزيز معدلات الأمن والسلامة.

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة بمطارات مصر، شهد مطار القاهرة الدولي اليوم تجربة طوارئ متسعة النطاق بحضور المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والذي قدم كلمته لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد. وفي ختام كلمته، أكد المهندس أيمن عرب أن فريق العمل سيقوم برصد كافة التحركات والنتائج لضمان معالجة أي ملاحظات مستقبلية، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والاحترافية في إدارة الأزمات.



