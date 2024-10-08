شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى الإنترلوك والبلدورات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أن في ضوء سعيها نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مخلفات الهدم والتعاون مع الشركات الوطنية العاملة فى ذات المجال والمشهود لها بالكفاءة والخبرات، بدأت أولى خطوات تنفيذ ذلك المشروع الواعد، بوصول الكسارات العملاقة عبر ميناء سفاجا، والتي سيتم من خلالها تحويل مخلفات الهدم إلى بلدورات وإنترلوك يمكن استخدامه في رصف ودعم الشوارع وأرصفة المشاة بها.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، في تصريحات له أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع مخلفات البناء والهدم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية واستخدام الكسارات الثابتة والمتنقلة الحديثة للقضاء على الكميات المتراكمة، وإنشاء مصانع إعادة استخدام ناتج تدوير هذه المخلفات فى مشروعات البناء استنادًا إلى الدراسات البيئية والقياسية ذات الصلة والتجارب العملية.

وأشار "النجار"، إلى أنه عقب نجاح التجربة سيتم الإعلان للمواطنين عن تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلًا من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية الأمر الذي يعكس مظهرًا غير حضاريًا ويكبد المحافظة مخصصات مالية نظير رفع المخلفات ويقع بالعقوبات القانونية علي المخالفين أيضًا.

ولفت إلى أن مخلفات الهدم والبناء سيتم تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بدلاً من أن تشكل عبئًا على المحافظة ستكون مصدرًا هامًا لإنتاج البلدورات والانترلوك وغيرها من المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الرصف والتطوير للشوارع.



كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى الإنترلوك والبلدورات



وصول الكسارات العملاقة عبر ميناء سفاجا