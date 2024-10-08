شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نظيره الرومانى التعاون بين البلدين فى القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني "فلورين باربو"، اجتماعا مشتركا لبحث تكثيف سبل التعاون بين مصر ورومانيا في المجال الزراعي، والأنشطة المرتبطة به وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست.

وناقش الوزيران خلال اللقاء، سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر وخاصة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وانشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة الى استنباط الاصناف الجديدة والمتميزة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية عباد الشمس وفول الصويا والاعلاف.

ومن جهته قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات الزراعية بين مصر ورومانيا تتمتع بتاريخ طويل وحاضر واعد، لافتا إلى أهمية أن يشمل التعاون تبادل الخبرات، وزيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، فضلا عن البحث العلمي الزراعي، وتنمية الثروة الحيوانية بما فيها مجال تربية المواشي والدواجن، كذلك الاستزراع السمكي، والصوب الزراعية وتطوير وتحديث وسائل الري.

ومن المتوقع أن يوقع وزير الزراعة خلال زيارته الى رومانيا الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم بين مصر ورومانيا للتعاون في المجال الزراعي والانشطة المرتبطة منها انتاج التقاوي عالية الانتاجية والانتاج الحيواني المشروعات البحثية المشتركة ومجال الصحة النباتية وتبادل الخبرات، كذلك سيعقد مباحثات ثنائية مع المسئولين عن الزراعة في رومانيا حول تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين .