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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية  فى طرح  السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات  بمنافذ  المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  بالمجمعات الاستهلاكية   :

 

- الطماطم 23 جنيها

البصل 12.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 23 جنيها    .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 37.5 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 17جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 7.5جنيه

- الموز البلدي بـ 30 جنيها

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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