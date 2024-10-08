شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة .
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية :
- الطماطم 23 جنيها
البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 23 جنيها .
- الجزر بـ 37.5 جنيها .
- بطاطا 10 جنيهات.
- الخيار بـ 17جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ 15 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 7.5جنيه
- الموز البلدي بـ 30 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز