شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ حياة كريمة الثابتة والمتنقلة تطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مبادرة "حياة كريمة"، بتوفير اللحوم والدواجن في المحافظات بأسعار مخفضة، في الوصول لعدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك من خلال ما افتتحته من منافذ ثابتة، وما أطلقته من منافذ متنقلة تجوب الشوارع يوميًا لطرح اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.

وأطلقت المؤسسة المبادرة في محافظات عديدة، شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، والإسماعيلية، والدقهلية، وذلك من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة، لتسهيل وصول المواطنين إلى اللحوم والدواجن بجودة عالية وأسعار تنافسية.