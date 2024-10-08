شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: سوء التغذية فى غزة يتفاقم ويهدد صحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية، الدكتور ريك برينان، أن سوء التغذية في غزة، خاصة في ظل مشكلات الرضاعة يتفاقم بسبب عدم توفر خيارات بديلة.

وأوضح برينان، أن الحركة المستمرة لسكان قطاع غزة والنزوح المتكرر يزيدان من المخاطر على أسر الأطفال حديثي الولادة، مما يعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية.



وفي السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن النزوح المتكرر يعرض حديثي الولادة لمخاطر صحية كبيرة، حيث تضاءلت الخدمات الصحية ما بعد الولادة بشكل ملحوظ في قطاع غزة، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يعانين من مضاعفات صحية لا يجدن الرعاية اللازمة التي يحتجن إليها.

