شكرا لقرائتكم خبر عن نقابتا الأطباء والأسنان يبحثان اتخاذ إجراءات قانونية بشأن تراخيص العيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، إنه ونقيب أطباء الأسنان سيدعون لاجتماع مجلس لنقابتهم بشكل عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والاجراءات التى ستتخذها النقابتين بشأن الأزمة التى يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.

وأشار عبد الحي، إلى أنه سيتم دراسة رفع قضية أمام القضاء الإدارى لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص فى الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.

وأوضح نقيب الأطباء، أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.

وكان قد طالب نقيب الأطباء خلال اجتماعه أمس مع وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.