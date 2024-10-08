شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار اللحوم والدواجن فى منافذ حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منافذ مؤسسة "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وذلك منذ افتتاحها في عدد من المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفيما يلي قائمة أسعار اللحوم والدواجن بمنافذ "حياة كريمة" الثابتة والمتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية.

-لحوم مستوردة: 185 جنيهًا للكيلو.

-لحوم بلدي (عربيات): 210 جنيهات للكيلو.

-لحوم بلدي (شادر): 310 جنيهات للكيلو.

-لحوم مفروم بلدي: 190 جنيهًا للكيلو.

-فراخ وزن 900-1000 جرام: 90 جنيهًا.

-طبق فرختين: 140 جنيهًا.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم الفئات المتوسطة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.