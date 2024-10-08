شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على استقرار وحدود الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعقيدة العسكرية المصرية، مشددا على أن عقيدة القوات المسلحة التى هى جزء من شعب مصر حريصة دائما على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر.
أضاف الرئيس السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثانى الميدانى فى محافظة الإسماعيلية: أقدر شرف العسكرية المصرية وأقدر عزة ومكانة العقيدة المصرية الحريصة.. كل همنا نحارب التخلف والجهل والفقر مش نضيع قدراتنا فى ممارسات قد لا تكون عائدة بالنفع".
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