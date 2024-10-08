الرئيس السيسى: عقيدة القوات المسلحة الحفاظ على استقرار وحدود الدولة

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعقيدة العسكرية المصرية، مشددا على أن عقيدة القوات المسلحة التى هى جزء من شعب مصر حريصة دائما على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر.

محمد يوسف

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