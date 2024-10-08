شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: القوات المسلحة نجحت نجاحا مبهرا فى حرب أكتوبر 73 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر سنة 1973، قائلا: "الحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذى حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب، وهكون دايما في كلامى معاكم موضوعى وأقول الفترة دى كانت فترة صراع وكراهية شديدة فى المنطقة وكان الجيش المصري في محنة كبيرة والفرق فى الإمكانيات فرق كبير قوى لكن إرادة القتال لتحرير الأرض.

جاء ذلك خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية.