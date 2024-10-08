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الرئيس السيسى: القوات المسلحة نجحت نجاحا مبهرا فى حرب أكتوبر 73

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة بالذكرى 51 لنصر أكتوبر سنة 1973، قائلا: "الحقيقة لازم نتوقف هنا كلنا على مرور 51 سنة من العمل الجاد والنجاح المبهر الذى حققته القوات المسلحة خلال هذه الحرب، وهكون دايما في كلامى معاكم موضوعى وأقول الفترة دى كانت فترة صراع وكراهية شديدة فى المنطقة وكان الجيش المصري في محنة كبيرة والفرق فى الإمكانيات فرق كبير قوى لكن إرادة القتال لتحرير الأرض.

 

جاء ذلك خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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