شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قواتنا المسلحة رشيدة تتسم بالتوزان الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة قوة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد، مضيفا:" عمر ما كان قوتها سبب أو مسار لغطرسة في الأداء أو التصرف لا داخليا ولا خارجيا".

أضاف الرئيس السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني فى محافظة الإسماعيلية، "سياستنا الخارجية تتسم بالاعتدال والتوزان الشديد والحرص على عدم ازكاء الصراعات".