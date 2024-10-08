شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن موقف الدولة المصرية ثابت ولا يتغير تجاه القضية الفلسطينية، متابعا: "هو موقف عادل تجاه قضية عادلة.. القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني: "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة مستقلة جانبا بجانب دولة إسرائيل.. وده باسمى وباسم كل الأشقاء فى المنطقة العربية إذا كان فيه سلام هيفتح آفاق حقيقية موضوعية للسلام والتعاون على مستوي الإقليم".



