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وزير العدل يجتمع بمسؤولى المطالبات القضائية بجميع المحاكم لتحسين الخدمات للمواطنين

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 12:14 م

في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اجتمع صباح اليوم المستشارعدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.

 

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل
المستشار عدنان فنجرى وزير العدل

 

جانب من ندوة وزارة العدل
وزارة العدل

 

وزارة العدل
وزارة العدل

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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