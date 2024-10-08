شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يجتمع بمسؤولى المطالبات القضائية بجميع المحاكم لتحسين الخدمات للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين اجتمع صباح اليوم المستشارعدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية.

جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.



المستشار عدنان فنجرى وزير العدل



وزارة العدل