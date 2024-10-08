شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الحرب استثناء والحالة العامة لمصر السلام والبناء والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بكل المؤسسات سواء القوات المسلحة أو أي مؤسسة من مؤسساتها ليس لديها أي أجندة تجاه حد، متابعا: "الحرب استثناء ولكن الحالة العامة هو السلام والاستقرار والبناء والتنمية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بتفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني: "خلال 51 عاما بعد حرب أكتوبر.. كان فيه اختيار حقيقي لإدارة مصر كخيار استراتيجي للسلام.. كلنا المفروض نتوقف جميعا أمام الحالة دي.. الحالة المصرية دي والقادة الموجودين".

وتابع الرئيس السيسي: "يمكن كتير من اللى بيسمعوني وعارفين ده كويس.. فيه فارق بين القراءة وأنك تعيش في الوقت ده خلال حرب أكتوبر وما بعدها.. اللى بنشوفوا من صراع وقتال وحالة من الغضب والكراهية كان موجود في المنطقة".