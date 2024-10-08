شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستمع لشرح عن اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة والان مع تفاصيل الخبر

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح تفصيلي من العميد أركان حرب طاهر غريب طاهر قائد الفرقة السادسة المدرعة، عن اصطفاف القوات المشاركة في تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعلية

واستعرض العميد أركان حرب طاهر غريب طاهر، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المشاركة في الاصطفاف من أمام نقطة المشاهدة، بداية عناصر المدفعية والدفاع الجوي وقوات الصاعقة وقوات الصاعقة البحرية والقوات الجوية وعناصر المنظومة صقر وغيرها من القوات.

ويشارك في تفتيش الحرب بالجيش الثاني الميداني، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وقيادات القوات المسلحة.